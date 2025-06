Domínio do tráfico motiva série de homicídios em Divinópolis

Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, enfrenta uma escalada de violência causada pela disputa entre grupos criminosos por pontos de tráfico de drogas no Bairro Alto São Vicente, conhecido como Pito Aceso. Nesta segunda-feira (9/6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu dois homens, de 36 e 37 anos, durante a operação Escarlate, por envolvimento em quatro homicídios ocorridos entre março e maio deste ano. Outros três suspeitos continuam foragidos.

Os crimes ocorreram nos dias 10 e 16 de março, 9 de maio, além de uma tentativa de homicídio em 12 de maio. Segundo a polícia, as vítimas tinham passagens criminais e envolvimento com o tráfico local.

De acordo com o delegado Hans Baia, as investigações começaram após o assassinato de um homem de 33 anos no dia 10 de março, no Bairro Vila Cruzeiro. Durante o processo, outras duas pessoas foram mortas e houve uma tentativa de homicídio. "Conseguimos levantar elementos suficientes para demonstrar que os envolvidos têm relação com esses quatro crimes. A motivação desses delitos é a disputa de poder pelo tráfico de drogas no Alto São Vicente", afirmou.

As investigações indicaram que as ordens para as execuções podem ter partido de dentro do presídio Floramar, um dos alvos da operação. A PCMG cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, incluindo na unidade prisional, buscando localizar celulares usados para enviar instruções aos executores dos homicídios.

No entanto, nada foi encontrado no presídio. Em outros endereços, nos bairros Afonso Pena e Alto São Vicente, a polícia apreendeu aparelhos celulares, um tablet e equipamentos de circuitos de segurança.

Embora as prisões representem um avanço, o delegado Hans Baia alerta que o problema é mais complexo. "É difícil afirmar que as operações vão coibir totalmente. A nossa intenção é elucidar esses crimes e prender os responsáveis, mas também creio que essas pessoas que estão foragidas hoje, e que em breve serão presas, possam usar o tempo para cometer outros crimes", afirmou. Ele acrescentou que outros grupos criminosos continuam atuando na cidade.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, e as investigações continuam para identificar outros envolvidos nos crimes. Conforme o delegado, há indícios de que os homicídios tenham ocorrido a mando de duas pessoas ainda não presas.

Aumento dos homicídios

A violência ligada ao tráfico em Divinópolis não é recente. Há um mês, as Polícias Civil e Militar deflagraram a operação Território Inimigo, também voltada para homicídios. Na ação, cinco mandados de prisão e 14 de busca e apreensão foram cumpridos. Dois homens, de 26 e 31 anos, foram presos por participação em oito assassinatos, sendo dois em 2024 e seis em 2025.

De janeiro até o início de junho deste ano, a cidade registrou pelo menos 20 homicídios. Esse número quase iguala todo o ano passado, quando houve 26 — a terceira menor incidência desde 2012, início da contabilização.