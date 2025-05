MG: criança e duas mulheres morrem em acidente na BR-262

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta, na tarde desta segunda-feira (12/5), deixou três pessoas mortas, incluindo uma criança, na BR-262, a cerca de 2 quilômetros após a entrada da cidade de Matipó, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A batida aconteceu no km 75 da rodovia, sentido Belo Horizonte.

Segundo a assessoria do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), seis pessoas ocupavam um dos carros. No banco de trás, uma mulher e uma criança morreram na hora. A terceira pessoa morta também estava nesse veículo. Trata-se de uma mulher que chegou a ser encontrada com vida, mas, durante o atendimento na rodovia, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.

O motorista desse veículo foi socorrido por uma ambulância de Matipó. Outro homem que também estava no banco de trás ficou ferido, sendo levado para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. Ele sofreu edema no rosto e apresentava sangramento nasal, sendo entubado pela equipe do Samu. Outro ocupante, que não teve o sexo informado e estava no banco da frente, ao lado do condutor, estava estável e com ferimentos leves.

Ainda segundo o Samu, no outro carro havia apenas o motorista, que fraturou a costela. No caminhão, também havia apenas o condutor que, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estava “estável”. O comunicado não deixa claro se ele ficou ferido.

A pista ficou parcialmente interditada para atendimento da ocorrência. Uma viatura da Polícia Penal, que passava pelo local, prestou apoio ao socorro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia