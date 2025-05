Motorista de carreta bate em árvore e morre preso às ferragens na BR-251

Um homem de 41 anos morreu preso às ferragens depois de bater a carreta que conduzia em uma árvore à margem da BR-251, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (12/5).

O Corpo de Bombeiros em Montes Claros recebeu o chamado às 14h15. A batida aconteceu na altura do KM 517, perto do posto D'Angelis.

Uma mulher, de 37, que estava no banco do passageiro, foi socorrida em estado grave. A corporação não especificou a relação entre as vítimas.

Testemunhas relataram aos militares que o motorista perdeu o controle da carreta e saiu da pista, momento em que acertou a árvore.

A mulher foi estabilizada e conduzida a um hospital de referência com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

