BR-381 é liberada depois de acidente com carreta

As pistas da BR-381 foram liberadas depois que uma carreta tombou, no fim da manhã desta segunda-feira (12/05), na altura do km 526, em Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por volta das 13h, a Arteris Fernão Dias, empresa que administra a rodovia, informou que o trânsito já havia sido normalizado em todas as faixas, nos dois sentidos.

Apesar disso, ainda havia lentidão no início da tarde, com congestionamentos de cerca de três quilômetros no sentido Belo Horizonte e seis quilômetros no sentido São Paulo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu na altura do km 526, próximo ao ponto conhecido como "curva da cachaça". Um homem ficou ferido.

Os bombeiros ainda afirmaram que o motorista, que não teve a idade revelada, foi retirado inconsciente do veículo pela concessionária. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também esteve no local para realizar o resgate da vítima.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino