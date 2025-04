Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na rodovia MG-308, em Juramento, no Norte de Minas, deixou o motociclista de 26 anos, um militar do Exército, gravemente ferido, com uma das pernas amputadas. Um adolescente de 16 anos, que estava na garupa, também se machucou. A batida aconteceu nesse domingo (13/4).

Depoimentos de pessoas que passavam pelo local chegaram à Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Segundo os relatos, o motociclista, após fazer a curva, invadiu a contramão da pista e bateu na lateral do automóvel.

O passageiro de 16 anos sofreu ferimentos leves. As vítimas foram socorridas pela aeronave "Arcanjo", helicóptero do Corpo de Bombeiros (CBMMG), e encaminhados para uma unidade hospitalar de Montes Claros. Devido à gravidade, uma das pernas do militar precisou ser amputada.



O motorista do carro, um homem de 26 anos, foi submetido ao teste de etilômetro, popularmente conhecido como teste do bafômetro, que constatou a média de 0,22 mg/L — infração gravíssima e crime de trânsito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da cidade.





