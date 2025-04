Carro tomba ao bater em carretinha e idosa fica ferida em Minas

Uma motorista de 73 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito que interditou uma rua no Bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na manhã deste domingo (13/4). O carro conduzido por ela tombou após colidir com a lateral de uma carretinha acoplada a uma caminhonete estacionada ao lado de um hipermercado.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), após atingir a carretinha, o veículo tombou para o lado esquerdo na Rua Barão do Rio Branco e ainda colidiu com outro carro, que estava estacionado do lado oposto da rua. O impacto deixou o veículo atravessado na pista, bloqueando completamente o trânsito no local.

Testemunhas relataram que a condutora foi retirada do carro consciente. Ela apresentava apenas escoriações leves e foi atendida inicialmente por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a encaminhou à Santa Casa de Misericórdia para avaliação médica.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu atuaram no atendimento da ocorrência. A PM registrou um boletim e isolou a área até a chegada do guincho, responsável pela remoção do veículo.