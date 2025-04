Uma batida frontal entre uma Kombi e um Astra deixou quatro pessoas feridas na MG-285, em Cataguases, na Zona da Mata mineira, na madrugada deste domingo (13/4).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 2h para atender ao acidente, que aconteceu na altura do trevo de Dona Eusébia, no quilômetro 19 da rodovia. A Kombi seguia no sentido Cataguases, enquanto o Astra seguia no sentido contrário, quando colidiram de frente.

No momento em que chegaram, os militares encontraram os quatro ocupantes já fora dos veículos, conscientes e sem necessidade de serem retirados de encarceramento.

Segundo os bombeiros, todos apresentavam escoriações e luxações em ambos os braços e as pernas. As duas pessoas que estavam no Astra foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas ao Hospital Municipal de Cataguases.

Já os dois ocupantes da Kombi foram levados ao mesmo hospital pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

A pista ficou bloqueada até as 3h45, com o encerramento da ocorrência.

