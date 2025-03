Suspeita de matar músico em Minas é presa dois anos depois do crime

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

A polícia identificou e prendeu uma mulher, de 24 anos, apontada como responsável pela morte de um músico, de 43 anos, no distrito de Conceição do Ibitipoca, na Região da Zona da Mata, em Minas Gerais. A detenção ocorreu nesta quinta-feira (20/3), na zona rural de Bueno Brandão, no Sul do estado, a mais de 500 quilômetros do local do crime.

O crime aconteceu em 26 de fevereiro de 2023. Na ocasião, a vítima, ex-namorado da suspeita, foi atacada com golpes de pedra. Ele chegou a ser socorrido e hospitalizado, mas acabou morrendo nove dias depois, em 7 de março do mesmo ano.

Apesar da prisão, as motivações do crime não foram esclarecidas. As investigações continuam para apurar outros detalhes do caso e a possível participação de outras pessoas.

De acordo com José Márcio de Almeida Lopes, delegado responsável pelo caso, a localização da mulher foi resultado de um "intenso trabalho de inteligência" em várias cidades e estados. "Foram mais de dois anos de buscas para encontrar e prender a investigada. Com o apoio da Polícia Militar, conseguimos localizá-la, e agora ela está à disposição da Justiça", destaca.

