Passageiro é preso com 12 quilos de maconha em Confins

Um passageiro, que não teve a idade divulgada, foi preso com 12 quilos de maconha escondidos na bagagem no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ocorrência conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal foi registrada na noite desse sábado (12/4).

O passageiro vinha de um voo de Manaus, no Amazonas, com destino a Curitiba, no Paraná, com escala em Confins.

A abordagem ocorreu depois que as equipes da PF e da RFB identificaram uma bagagem suspeita. Durante a inspeção, foram encontrados 12 quilos de skunk em dez tabletes.

Segundo a PF, a droga é uma variação da maconha e, por ser mais potente, seu uso representa sérios riscos à saúde física e mental.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Após a conclusão dos procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.