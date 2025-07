Contagem anuncia obras na BR-381 com impacto em toda a Grande BH

A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, anunciou nesta quinta-feira (10/7) quatro obras de mobilidade urbana na BR-381, no trecho que corta o município. Segundo o Executivo, o investimento será superior a R$ 300 milhões — recurso levantado por meio da parceria entre o governo federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e a concessionária Arteris Fernão Dias.

O anúncio do Executivo acontece após a visita da prefeita Marília Campos (PT) a Brasília na manhã desta quinta, quando participou de reunião com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e o diretor-geral da ANTT, Guilherme Sampaio.

As intervenções estão previstas para o início do primeiro trimestre de 2026 e devem ser concluídas até 2030. Promessa antiga, as obras de grande porte articuladas pela petista, caso saiam de fato do papel, podem beneficiar não apenas Contagem, mas toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“As intervenções vão permitir a integração da cidade e acabar com esse trânsito pesado, garantindo, portanto, desenvolvimento e qualidade de vida para a população”, pontuou Marília.

Conforme comunicado do Executivo, o projeto e o cronograma completo das intervenções serão apresentados em 7 de agosto.

As obras

A primeira obra será feita na trincheira que ligará as avenidas Francisco Firmo de Matos e Riacho das Pedras, na altura da Hípica, no KM 480 da Fernão Dias.

A segunda intervenção será a implantação de uma trincheira na altura da antiga Toshiba, na região do Bairro Bandeirantes, no KM 479 da rodovia.

Também será feita a duplicação do viaduto da rua Monsenhor Messias, no KM 480+600 da BR-381, e do viaduto que cruza as avenidas Colúmbia e Centauro, no KM 481+500.

