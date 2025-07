Grupo em Minas que vendia dinheiro falso é preso em ação da PF

Um grupo que fabricava e distribuía cédulas de real falsas foi desarticulado pela Polícia Federal nesta quinta-feira (10/7) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Quatro pessoas foram presas e o laboratório usado pela quadrilha foi encontrado.

A operação Falsus Pecúnia Postal foi deflagrada a partir de investigações que apontaram a cópia ilegal das cédulas da moeda brasileira e venda por meio da internet. O dinheiro falso era enviado para diversas regiões do Brasil por meio dos Correios, fato que chamou a atenção das autoridades e motivou o aprofundamento das apurações.

Na cidade do Triângulo Mineiro foram cumpridos três mandados de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal, com o apoio do Ministério Público Federal.

Durante o cumprimento dos mandados, uma pessoa a mais acabou detida e houve a apreensão de cédulas falsas de R$ 100 e de R$ 20, prontas e em processo de impressão, além de celular, porções de maconha e papelotes de cocaína.

Também foi localizado um laboratório clandestino de produção de cédulas falsas, onde foram apreendidos três impressoras, plastificadora, CPU, pen drive, três telas de impressão, diversas folhas para impressões de cédulas e tintas aparentemente utilizadas na falsificação.

Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de moeda, associação criminosa e uso de meio de comunicação para fins ilícitos, cujas penas, somadas, podem ultrapassar 20 anos de reclusão.

O nome da operação, Falsus Pecúnia Postal, faz referência à falsificação de dinheiro (falsus pecúnia, em latim) e ao uso do sistema postal como meio de distribuição das cédulas falsas.