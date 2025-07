Fim da greve: professores de BH estabelecem reposição de dias

A greve dos professores da rede municipal de Belo Horizonte terminou depois de 29 dias. A categoria anunciou nesta quinta-feira (10/7) como serão organizados os dias de reposição de dias não trabalhados. Apesar de findada a paralisação, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sind-Rede) declarou nas redes sociais que “a luta continua”.





O movimento começou em 6 de junho e terminou na última sexta-feira (4/7), durante assembleia realizada na Praça da Estação, no Centro da capital, a partir de uma votação.





A presidente do Sind-Rede, Vanessa Portugal, afirmou que a reposição será garantida nos meses de julho e dezembro e também em alguns sábados e feriados. “Alguns períodos serão garantidos também, para que não tenha estrangulamento dentro das escolas.”





Em uma publicação do sindicato, foram esclarecidas orientações sobre a reposição. Ficou decidido que o calendário repaginado deve ser feito por grevistas e direções das escolas. Profissionais que não participaram do movimento não devem opinar.





O trabalhador que participou da greve, porém, tem o direito de não repor os dias, independentemente de ter jornada a cumprir com o estudante. Nesse caso, o dia será computado como falta na greve, e o corte do salário será executado no mês subsequente ao dia não reposto.





A Secretaria Municipal de Educação informou que o calendário de reposição de aulas será elaborado por cada escola, baseado no número de dias letivos perdidos e de professores que aderiram à greve. "Caberá a cada direção informar aos pais dos alunos as datas definidas. Em acordo com o sindicato da categoria, foram acertadas opções para a reposição: os dias previstos para o recesso de julho; seis sábados; e a semana anterior ao feriado do Natal de 2025", diz a nota.





O que ficou decidido





Durante a segunda e última audiência judicial de conciliação, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) propôs um adicional de 2,4% para recompor as perdas inflacionárias acumuladas entre 2017 e 2022, além do reajuste de 2,49% que já havia sido oferecido.





No entanto, o que os professores reivindicam é um reajuste de 6,27%. Esse percentual, segundo o Sind-Rede, serviria para compensar perdas inflacionárias acumuladas entre 2017 e 2022.





O vale-refeição da categoria será reajustado para R$ 60 por dia. Servidores com jornada inferior a oito horas diárias também passarão a receber o benefício, no valor de R$ 18,75. A PBH se comprometeu ainda a contratar 76 profissionais para preencher vagas no quadro de educadores.

