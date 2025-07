Mulher facilita roubo e marido dela é rendido e agredido em Minas

Um homem foi espancado ao ter a casa invadida por ladrões e a esposa dele acabou presa suspeita de ajudar no roubo. O caso aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (9/7). Mais uma mulher foi presa e os dois homens que estiveram na ação estão sendo procurados.

O imóvel invadido fica no bairro Jardim Karaíba, zona sul da cidade, e, de acordo com a a Polícia Militar, o proprietário, de 49 anos, foi rendido dentro da casa pelo grupo de invasores. Um deles tinha uma arma de fogo. Sem poder para reagir, o morador virou alvo de agressões, como coronhadas, além de ser ameaçado de morte. Ao mesmo tempo, os ladrões procuravam pertences para levarem, entre eles uma moto.

O fato de a vítima ter sido filmada e as imagens serem enviadas para uma mulher chamou a atenção dos policiais posteriormente. Essa seria a prova de um plano facilitado e com informações internas. A vítima teve sangramento na cabeça.

Após o roubo, a PM foi chamada e houve buscas, que chegaram a uma mulher de 42 anos. Houve a desconfiança sobre a facilidade da invasão do grupo. A esposa da vítima foi ouvida e, ao ser pressionada, admitiu participação no crime. Segundo o relato da mulher de 26 anos, ela havia sido agredida pelo marido, com quem está há três anos.

Por revolta, teria arquitetado o roubo junto com a outra mulher. Ela confessou ter aberto o portão da residência antes da chegada dos autores e apagado registros de contato com os comparsas.

O filho da mulher mais velha presa e outro homem são os fugitivos que a polícia tenta encontrar.

