Acidente entre moto e caminhão deixa um morto e fecha a BR-040

Um motociclista, que não teve a idade divulgada, morreu em um acidente com um caminhão, na manhã desta quinta-feira (10/7), na BR-040. A batida foi registrada na altura do quilômetro 574, em Itabirito (MG), na Região Central do estado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte do condutor da moto no local.

O trânsito está com uma faixa fechada nos dois sentidos da pista. No momento, há dois quilômetros de engarrafamento no sentido Belo Horizonte e por três quilômetros de congestionamento no sentido Juiz de Fora.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A EPR Via Mineira, concessionária que administra a pista, acompanha a ocorrência.

*Matéria em atualização