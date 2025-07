BH: tombamento de caminhão com gado deixa trânsito lento no Anel Rodoviário

O tombamento de um caminhão com bois e vacas interdita o Anel Rodoviário, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (10/9).

O acidente aconteceu no sentido Vitória (ES), na altura do bairro Buritis, ainda na noite de quarta-feira (9). O motorista do caminhão não se feriu.

O fluxo no sentido Vitória está interditado nas faixas central e da direita e liberado apenas na faixa da esquerda. O trânsito segue lento no trecho.

Conforme dados do aplicativo Waze, que monitora as condições da via em tempo real, a velocidade média dos veículos no local é de 30 km/h, às 6h. O limite permitido no trecho é de 70 km/h para veículos leves e 60 km/h para veículos pesados. O trânsito segue lento até a altura da Escola Madre Gertrudes, no bairro de mesmo nome.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e da Guarda Civil Municipal atuam na retirada do gado do caminhão, que segue tombado na pista.

Matéria em atualização