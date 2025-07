Anel Rodoviário de BH: 14 trechos terão intervenções em julho

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte passará por novas intervenções de manutenção durante o mês de julho. Estão previstas ações em 14 trechos do chamado Novo Anel, como parte do cronograma de conservação estabelecido após a municipalização da via, ocorrida em 3 de junho.

As intervenções têm como objetivos a conservação da infraestrutura, a manutenção da trafegabilidade e a prevenção de danos em áreas de grande fluxo viário. A previsão é a de que os trabalhos sejam feitos nas próximas semanas, com novos trechos recebendo serviços de manutenção em julho.

Desde a municipalização da via, antes sob responsabilidade federal, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tem realizado serviços como recapeamento asfáltico, tapa-buracos, desobstrução de canaletas, correção de erosões e pintura de passarelas.

Segundo a Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb), mais de 1,5 km de recapeamento foi executado em acessos e saídas da pista principal nas regionais Barreiro, Oeste, Noroeste, Pampulha e Nordeste.

Entre os trechos que já receberam intervenções estão: a Vila Bernadete (Barreiro), a Avenida Antônio Carlos (Noroeste), a Avenida Amazonas (Oeste) e a Rua Boaventura (Pampulha).

De acordo com o diretor de Manutenção de Infraestrutura Viária da Suzurb, Maurício Cangussú, as ações foram direcionadas a pontos de entrada e saída da via principal. Também foram realizadas operações corretivas de tapa-buracos em diversos segmentos, além de serviços de desobstrução de canaletas para escoamento de águas pluviais, correção de erosões próximas ao viaduto da Via Expressa e pintura de passarela na região do Viaduto São Francisco.

Além das intervenções executadas, a Suzurb informou que foi feito o mapeamento dos dispositivos de drenagem ao longo do Anel Rodoviário, com o objetivo de planejar novas obras e minimizar impactos durante o período chuvoso.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata