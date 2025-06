Acidente no Anel Rodoviário de BH espalha carga e interdita pista

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um acidente envolvendo pelo menos um caminhão e um carro interdita uma pista do Anel Rodoviário de Belo Horizonte no início da tarde desta segunda-feira (23/6), na altura da Avenida Cristiano Machado, no sentido Vitória.

De acordo com a BHTrans, equipes atuam no local, que está sinalizado. A faixa da direita está interditada e começa a congestionar o trânsito nos arredores. Há retenção entre as avenidas Antônio Carlos e Cristiano Machado.

Segundo informações preliminares, a carga pode ser de leite condensado ou creme de leite e algumas pessoas estão saqueando os produtos. Não há previsão para a retirada da carga.