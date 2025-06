Passageiro morre em capotamento de carro no Sul de Minas

Uma pessoa morreu em um acidente na madrugada deste domingo (22/6) em uma estrada de terra que liga Campos Gerais ao distrito de Córrego do Ouro, no Sul de Minas Gerais.









De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), um carro com quatro ocupantes capotou depois que o motorista perdeu o controle da direção. Uma equipe dos bombeiros de Alfenas iniciou o atendimento, por volta das 3h.

Três ocupantes foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital de Campos Gerais com diversos ferimentos. O quarto ocupante, porém, morreu no momento do impacto, segundo os bombeiros. A vítima ficou presa às ferragens e o corpo precisou ser resgatado pelos militares. Até a publicação desta matéria, não havia informações das causas do acidente.