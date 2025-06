MG: dois acidentes causam interdições na BR-381, sentido Vitória

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Dois acidentes, ambos na manhã desta quinta-feira (19/6), causam interdições na BR-381, que liga Belo Horizonte a Vitória, causando transtorno aos motoristas, principalmente os que se dirigiam ao estado vizinho para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi. Os acidentes ocorrerem num trecho de 100 quilômetros entre eles.

No quilômetro 367 da BR-381, próximo ao trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, no sentido Belo Horizonte, uma batida entre quatro carros de passeio. Cinco pessoas ficaram feridas, nenhuma delas em estado grave. Elas foram levadas para hospitais de João Monlevade.

O trecho está totalmente interditado para a retirada dos veículos envolvidos, o que causa um engarrafamento de cerca de oito quilômetros.

O segundo acidente ocorreu no quilômetro 413, no sentido Vitória, próximo a Nova União. Uma batida, lateral, entre uma carreta e um caminhão, interdita totalmente a rodovia.

O engarrafamento, segundo estimativas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), chega a 10 quilômetros. Não houve feridos.

