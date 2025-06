Perseguição com carro roubado provoca acidentes e leva dois à prisão

Dois homens, de 30 e 31 anos, foram presos por receptação e posse ilegal de arma de fogo depois de fugirem da polícia, atropelarem um motociclista e baterem um carro roubado na BR-381. A dupla foi presa na altura do bairro Santa Cruz, em Betim (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (17/6). Um terceiro suspeito segue foragido.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar em Itaguara (MG) estava em patrulhamento quando localizou um carro, de modelo Chevrolet Tracker, com registro de roubo. Conforme os registros, o carro havia sido levado no bairro Cabral de Contagem, na Grande BH, e estava sendo procurado desde a segunda-feira (16).

Foi iniciada uma perseguição em alta velocidade pela Fernão Dias, no sentido capital, até que os suspeitos atropelaram um motociclista. O acidente, na altura do bairro Betim Industrial, deixou o motociclista com uma fratura exposta. A vítima, de 21 anos, foi encaminhada ao Hospital Regional de Betim em estado grave.

De acordo com a PM, os suspeitos seguiram pela rodovia sem prestar socorro e bateram com o carro na divisão da pista. O trio desceu do veículo e fugiu a pé. Um dos suspeitos, de 31 anos, pulou o muro de um ferro velho e foi preso lá dentro. No local, foram encontradas duas pistolas de calibre 32 e 38 milímetros, apreendidas pelos militares.

O segundo suspeito foi preso nas proximidades da rodovia. Conforme o boletim, os militares encontraram com ele um cartão de crédito com registro de roubo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A dupla foi levada à UPA Guanabara e, assim que liberada, encaminhada presa à Delegacia de Plantão de Betim. O carro foi removido ao pátio credenciado. O terceiro suspeito ainda é procurado.