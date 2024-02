R$ 100 mil em dinheiro, mais dois fuzis. Essa foi a proposta de um traficante, de 29 anos, a policiais militares, que o prenderam no início da noite de sexta-feira (23/2).

O caso ocorreu na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues, altura do número 3.026, no Bairro Arpoador, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Uma mulher, de 27 anos, que acompanhava o homem, também foi presa.

Os policiais militares receberam a informação de que um traficante, num Fiat Pulse, acompanhado de uma mulher loira, estava na região do Bairro Cabral, fazendo entregas e recolhendo dinheiro.

O veículo foi avistado e interceptado na Avenida Severino Ballesteros Rodrigues. Ao descer do veículo, o homem foi revistado, mas nem droga nem dinheiro foram encontrados com ele ou com a mulher. No entanto, dentro do veículo, havia sacolas com muito dinheiro - cerca de R$ 700 mil.

O homem, então, segundo o boletim de ocorrência, confessou que era responsável pela distribuição da droga, que vinha de São Paulo, e também pelo recebimento do dinheiro. Disse ainda que as entregas são feitas uma vez por semana.

Contou também que tinha chegado a Contagem na noite de quinta-feira, e que tinha dormido num motel, juntamente com a noiva. Foi quando pediu para dar um telefonema, segundo ele, para seu chefe.

Na ligação teria dito que precisaria de dinheiro e armas, para ser liberado. O pedido, segundo disse, seria para sua liberação, segundo os militares. Desligou o telefone e fez a oferta, mas o tiro saiu pela culatra.

Ele e a mulher foram presos. O registro foi feito na 2ª Central Estadual de Plantão Digital. Eles foram levados para a Delegacia de Plantão, junto com o dinheiro, R$ 700 mil.