Graças às imagens de uma câmera de segurança, instalada no muro de uma residência, a Polícia Civil conseguiu identificar e prender o autor de um assassinato, ocorrido no último dia 10 de fevereiro, distrito de Mar de Espanha, na Zona da Mata. A. S. B., de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (23/2).

O corpo da vítima, Paulo Henrique Carvalho Reis, de 53 anos, conhecido por “Paulinho Cascão”, foi encontrado, caído, com várias marcas de pauladas, ainda com vida, na comunidade rural de Engenho Novo. Ele ficou internado por 12 dias, no Hospital do Pronto Socorro, de Juiz de Fora, onde morreu.

Segundo a Polícia Civil, as imagens mostram o momento em que o autor cerca a vítima e começa a bater nela com um pedaço de madeira. No momento em que a vítima cai ao solo, o homem para e sai do local. Mas de repente, ele retorna e continua com as agressões, fugindo em seguida.

Os motivos que levaram ao crime ainda são desconhecidos. O autor, que está preso na Delegacia de Homicídios de Juiz de Fora, não assumiu o homicídio. Ele será interrogado na tarde deste sábado.