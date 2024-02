Três homens procurados internacionalmente, dois mineiros e um paulista, presos nos EUA e deportados para o Brasil, chegaram nessa sexta-feira (23/2), no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em um voo vindo daquele país, trazendo repatriados.

Um deles é de Inhapim, no Vale do Aço, tem 32 anos, e era procurado por planejar e participar de sequestro forjado de uma mulher, em julho de 2015, naquela cidade, com o objetivo de extorquir o companheiro da vítima. Ele foi julgado à revelia e condenado pela justiça de Caratinga, em fevereiro do ano passado.

O segundo procurado, hoje com 52 anos, é do município de Central de Minas, no Vale do Rio Doce. Era procurado por ter cometido um assassinato, de um menor, na cidade de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. O crime ocorreu em novembro de 2020.

O terceiro preso tem 50 anos e está condenado a cinco anos e 10 meses de cadeia por tráfico de drogas. Nascido em Cristópolis, na Bahia, estava foragido há dois anos. A condenação foi dada pela justiça de Sertãozinho, em São Paulo.

Todos os três foram presos em solo americano pela ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement), que é a autoridade de Imigração dos EUA.

Ao desembarcarem, eles foram presos e levados para o Instituto Médico Legal (IML), onde passaram por exame de corpo de delito. Em seguida foram levados para a penitenciária Nelson Hungria em Contagem, onde permanecerão até serem encaminhados para os locais onde cumprirão suas penas.