Dois homens, ambos de 42 anos, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta-feira (23/2), em Janaúba, na Região Norte do estado, suspeitos de matar outro rapaz, de 26, que estaria tendo um caso com a namorada do mandante da execução.

A vítima foi assassinada com três tiros enquanto estacionava o carro na garagem de sua residência, no Bairro Barbosa. A investigação teve início em 26 de janeiro, mas a data do crime não foi informada pela polícia. O rapaz chegou a ser socorrido, mas veio a óbito.

“Segundo levantado, tão logo descobriu que estava sendo traído, um dos investigados contratou duas pessoas para matar o amante de sua mulher. Os três, então, teriam planejado o assassinato da vítima e, no dia dos fatos, executado o plano”, disse a PCMG em comunicado.

Além dos mandados de prisão, a polícia cumpriu outros dois de busca e apreensão nas residências ligadas aos suspeitos. Aparelhos telefônicos foram apreendidos e passarão por perícia.



Segundo a delegada do caso, Glênia Balieira, a dupla presa nesta manhã é considerada de “alta periculosidade devido ao histórico no tráfico de drogas e em outros diversos crimes”. “A morte do rapaz causou muita comoção local, já que não tinha envolvimento com a criminalidade; era um rapaz jovem e trabalhador”, declarou, via assessoria.



Os dois homens deram entrada no sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil não disse se o mandante já havia sido preso em outro momento ou se está foragido. As investigações prosseguem.