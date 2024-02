Após receber ordem de parada e descer do veículo, motorista retirou um violão do automóvel e começou a cantar a música ‘Dormi na Praça’

A Polícia Militar Rodoviária foi surpreendida com uma situação no mínimo inusitada ao realizar uma abordagem na BR-146, em Passos, no Sul de Minas Gerais, quando um motorista, de 58 anos, foi flagrado trafegando com o carro em zigue-zague. Após receber ordem de parada e descer do veículo, ele retirou um violão do automóvel e começou a cantar a música “Dormi na Praça”, um dos sucessos da dupla Bruno & Marrone. O momento, flagrado em vídeo, ganhou força nas redes sociais e viralizou a partir dessa quinta-feira (22/2). Veja:



A ocorrência policial, porém, foi registrada no último domingo (18/2). Na ocasião, os policiais faziam uma fiscalização de rotina na rodovia no sentido Bom Jesus da Penha. Visivelmente alcoolizado, o homem tenta cantar para um dos militares um trecho do sucesso sertanejo, que inclui parte do refrão: “Seu guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou delinquente”.

O militar, então, permanece por alguns segundos assistindo a “performance” antes de conduzi-lo à delegacia por crime de trânsito, pois o teste do bafômetro indicou 1,27 mg/L de álcool no sangue. Autuado, ele recebeu multa no valor de R$ 2.934,70. Porém, pagou fiança e foi liberado.



A legislação no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê ainda nesses casos a suspensão e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a retenção do veículo e uma pena que pode variar de seis meses a três anos de detenção. Caso o infrator seja flagrado no período de 12 meses cometendo a mesma infração, o valor da multa dobra.