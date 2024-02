Além de Belo Horizonte, 89 municípios decretaram emergência em saúde pública em decorrência da dengue, conforme atualização divulgada nesta sexta-feira (23/2) pela SES-MG. Os alertas também consideram outras arboviroses, como chikungunya e zika. Nas últimas 24 horas, seis novos locais entraram no levantamento. Em comparação à lista divulgada em 16 de fevereiro, quando eram 48 municípios, os números aumentaram em 87,5% em oito dias. (veja lista atualizada de cidades no fim da reportagem).



Os últimos municípios a integrar a listagem da SES-MG foram: Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Materlândia e Coluna, no Vale do Rio Doce; Catas Altas e Santa Cruz de Minas, na Região Central; e Engenheiro Navarro, no Norte do estado. Apesar de terem sido considerados pelo estado apenas hoje, os decretos foram sancionados no fim de janeiro e no início de fevereiro. A capital mineira, especificamente, está em situação de emergência desde sábado (17/2).

De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses, da SES-MG, até esta sexta-feira (23/2) foram registrados em Minas Gerais 286.002 casos prováveis de dengue. Desse total, há 99.035 confirmações para a doença. Até o momento, foram 32 óbitos confirmados por dengue no estado e 166 estão em investigação.



Em relação à febre chikungunya, o governo confirma 31.495 casos prováveis da doença, dos quais 20.150 estão confirmados. Há seis óbitos por chikungunya em Minas, e mais 21 estão em investigação. Somente os dados relativos ao vírus zika não foram atualizados. Até a última segunda-feira (19/2), havia 54 casos prováveis e seis já confirmados. Não há registros de óbitos ou suspeitas sendo investigadas.



Decreto



Em 27 de janeiro, o Governo de Minas publicou um decreto de emergência em saúde que autoriza a adoção de todas as medidas administrativas e assistenciais necessárias à contenção da epidemia, em especial a aquisição pública de insumos e materiais, além da contratação de serviços estritamente necessários ao atendimento da situação emergencial.



Pior ano da história de dengue em Minas



A expectativa é que Minas Gerais vivencie o pior ano da história de dengue em 2024, afirmou o secretário de saúde do estado, Fábio Baccheretti, durante coletiva à imprensa na Cidade Administrativa na última sexta-feira (16/2).



“Neste momento, a capital mineira e a Região Metropolitana vivem o momento mais crítico em número de atendimentos, e a expectativa é que isso dure mais algumas semanas. Vamos continuar tendo muitos casos, mas esse pico de atendimento tende a começar a diminuir em meados de março. Temos alguns municípios que começaram a ter casos antes de Belo Horizonte e agora a demanda nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) está menor que há duas semanas, e esse é o comportamento comum da dengue”, declarou, na ocasião.

Municípios em situação de emergência





1.Guaxupé

2.Machado

3.Monte Belo

4.Belo Horizonte

5.Sabará

6.Jaboticatubas

7.Confins

8.Contagem

9.Crucilândia

10.Juatuba

11.Mateus Leme

12.Mariana

13.Lagoa Santa

14.Vespasiano

15.São José da Lapa

16.Matozinhos

17.Brumadinho

18.Sarzedo

19.Taquaraçu de Minas

20.São Joaquim de Bicas

21.Ibirité

22.Betim

23.Santa Luzia

24.Caratinga

25.Ipatinga

26.Inhapim

27.Mesquita

28.Dom Cavati

29.Piedade de Caratinga

30.Santana do Paraíso

31.Timóteo

32.Materlândia

33.Coluna

34.Gouveia

35.Cláudio

36.Perdigão

37.Arcos

38.Itapecerica

39.Bom Despacho

40.Córrego Fundo

41.Pains

42.Santo Antônio do Monte

43.Barão de Cocais

44.Itabira

45.João Monlevade

46.São Gonçalo do Rio Abaixo

47.Ferros

48.Nova Era

49.Rio Piracicaba

50.São Domingos do Prata

51.Catas Altas

52.Santa Maria de Itabira

53.São Francisco

54.Patis

55.Montes Claros

56.Engenheiro Navarro

57.Botumirim

58.Bocaiúva

59.Glaucilândia

60.Passos

61.Ibiaí

62.Várzea da Palma

63.Lassance

64.Pirapora

65.Ponto Chique

66.São Pedro dos Ferros

67.Raul Soares

68.São José do Alegre

69.Santa Cruz de Minas

70.São João del rei

71.Araçaí

72.Baldim

73.Capim Branco

74.Curvelo

75.Felixlândia

76.Inimutaba

77.Jequitibá

78.Papagaios

79.Paraopeba

80.Presidente Juscelino

81.Santana de Pirapama

82.Cordisburgo

83.Maravilhas

84.Sete Lagoas

85.Pedrinópolis

86.Chapada Gaúcha

87.Carvalhos

88.Itamonte

89.Campanha

90.Varginha