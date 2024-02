Minas Gerais já tem 48 municípios em situação de emergência por causa da dengue. Levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) desta sexta-feira (15/2) aponta que 47 municípios decretaram o quadro emergencial na saúde pública devido ao aumento dos registros das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti (que incluem também chikungunya e zika). Mas, na prática, são 48 cidades em tal condição.

Isto porque, nesta sexta-feira, a Prefeitura de Montes Claros (414 mil habitantes, no Norte de Minas), que ainda não figura na lista da SES, também baixou decreto da situação de emergência em saúde pública por causa “cenário alarmante de dengue, dengue, chikungunya e zika vírus, em virtude do crescimento exponencial no número de casos de notificações”.

Leia também: Minas Gerais ultrapassa os 190 mil casos prováveis de dengue

De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses, da SES-MG, até sexta-feira (16/2), foram registrados em Minas Gerais 194.801 casos prováveis (casos notificados, exceto os descartados) de dengue. Desse total, 67.592 casos foram confirmados para a doença. Até o momento, foram 18 óbitos confirmados por dengue no estado e 105 estão em investigação.



Em relação à febre chikungunya, foram registrados 23.628 casos prováveis da doença, dos quais 15.727 foram confirmados. Até o momento, um óbito foi confirmado por chikungunya em Minas Gerais e 16 estão em investigação. Quanto ao vírus zika, até o momento, foram registrados 22 casos prováveis, e um caso foi confirmado. Não há óbitos confirmados ou em investigação por zika no estado, informa a pasta estadual da saúde.



Conforme o balanço da SES0MG, a área com maior quantidade de municípios que decretou situação de emergência em saúde pública devido á expansão dos casos dengue é a da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Sete Lagoas, com 12 cidades no quadro emergencial, seguida da SRS de Belo Horizonte, que tem 11 municípios na mesma condição.



Entre as maiores cidades mineiras em situação de emergência por causa da explosão dos casos das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, além de Montes Claros, estão Contagem (621 mil habitantes, na Região Metropolitana de Belo Horizonte), Sete Lagoas (227 mil habitantes, na região Central), Ipatinga (227 mil habitantes, no Vale do Aço) e Varginha (136 mil habitantes, no do Sul do estado).



Cidades de Minas em situação de emergência em saúde pública por causa da dengue: