A Defesa Civil de Belo Horizonte informou nesta sexta-feira (16/2) que choveu 42,3% do previsto para o mês na região de Venda Nova entre 16h e 17h30. O percentual corresponde a 75,2 mm de chuva e destoa significativamente das demais regionais da capital. Na segunda colocação está a Região Noroeste, que registrou no mesmo intervalo de tempo 1% do total previsto para fevereiro (veja relação no fim da matéria).



Porém, ao se considerar o acumulado para o mês até as 18h desta sexta-feira, Venda Nova registrou o sexto maior percentual de volume de chuva, com 62,1%. Em primeiro lugar está a Região Centro-Sul, onde já choveu 78,3% do esperado para fevereiro. Ocupando o segundo e terceiro maior percentual estão as regiões Oeste e Noroeste, que já marcam, respectivamente, 71,7% e 71,5% (veja abaixo).

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fim de semana em Belo Horizonte terá muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas no decorrer do dia, além de umidade relativa do ar oscilando entre 60% e 100%. No sábado (17/2), a mínima prevista é de 19°C e a máxima não deve passar dos 28°C. No domingo (18/2), os termômetros variam entre 20°C e 28°C.



Leia mais: BH e Minas têm alerta para chuvas intensas no fim de semana

Acumulado de chuvas das 16h às 17h30 desta sexta-feira (16/2)



Venda Nova: 75,2mm (42,3%)



Noroeste: 1,8 mm (1%)



Pampulha: 1 mm (0,6%)



Oeste: 0,4 mm (0,2%)



Nordeste: 0,4 mm (0,2%)



Centro-Sul: 0,2 mm (0,1%)



Barreiro: 0,0 mm (0%)



Leste: 0,0 mm (0%)



Norte: 0,0mm (0%)

Acumulado de chuvas em fevereiro até as 18h desta sexta-feira (16/2)

Centro-Sul: 139,2 mm (78,3%)



Oeste: 127,4 mm (71,7%)



Noroeste: 127 mm (71,5%)



Barreiro: 117 mm (65,8%)



Pampulha: 116,4mm (65,5%)



Venda Nova: 110,4mm (62,1%)



Nordeste: 98 mm (55,1%)



Leste: 89,4 mm (50,3%)



Norte: 79,8 mm (44,9%)