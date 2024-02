O fim de semana em Belo Horizonte deve ser regado com pancadas de chuva e o céu vai ficar nublado, assim como em todo o estado. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, em Minas “o tempo estará instável, com chuva em todas as regiões neste fim de semana”.

Especialmente nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Leste, Norte e Noroeste mineiro, a previsão é de pancadas de chuva fortes, com raios, trovoadas e rajadas de vento. A instabilidade do tempo se deve à intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o litoral da Região Sudeste do país.

A partir desta sexta-feira (16/2) até a segunda (19/2), o Inmet alerta para chuvas intensas em todas as regiões de Minas Gerais. O volume pluviométrico deve ficar entre 30 e 60mm ou de 50 a 100 mm por dia, com rajadas de vento ocasionais, com velocidade que pode passar dos 60 km/h.

Tratando de temperaturas máxima e mínima, o meteorologista prevê “13°C de temperatura mínima no Sul do estado e 36°C de temperatura máxima no Norte do estado”.

Nas regiões Noroeste, Norte, Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Rio Doce, as pancadas de chuva podem ser fortes, com trovoadas isoladas. Nas demais áreas do estado, o céu também fica nublado e com trovoadas isoladas, porém as pancadas de chuva não devem ser fortes. A temperatura máxima será de 35°C e a mínima de 14°C.

Já em BH, a previsão para o sábado (17/2) é de muitas nuvens ao longo de todo o dia, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva também nos períodos da manhã, tarde e noite. A temperatura mínima fica em 19°C e a máxima em 28°C. No domingo (18/2), a tendência é a mesma: céu nublado e pancadas de chuva isoladas. A temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 20°C.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice