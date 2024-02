Minas Gerais é o estado com a maior incidência de chikungunya no Brasil. Os mineiros também concentram 72,6% dos total de casos prováveis da doença, com mais de 23 mil notificações. O balanço é do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, divulgado nesta sexta-feira (16/2).

A doença também é uma arbovirose, transmitida pela picada de fêmeas infectadas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O Brasil tem 32.483 casos prováveis, sendo que 23.598 estão em Minas Gerais. Filtrando pela incidência dos casos, o estado também lidera, com média de 114,9 pessoas doentes a cada 100 mil habitantes.

Nas três primeiras colocações do ‘ranking’ de casos prováveis, após Minas, estão os estados de São Paulo e Goiás. Entretanto, a diferença é significativa, veja:

2º lugar- São Paulo, com 1.607 prováveis. Incidência baixa, somente 3,6 casos a cada 100 mil habitantes;

3º lugar- Goiás, com 1.524 prováveis. Incidência média, de 21,6 casos a cada 100 mil habitantes.

Até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou uma morte pela doença em Sete Lagoas. A vítima é um homem, entre 80 e 89 anos.