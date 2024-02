A vítima ficou presa entre as ferragens e morreu no local

Um engavetamento envolvendo cinco veículos pesados deixou um motorista morto nesta sexta-feira (16/2), na BR-251, em Santa Cruz de Salinas, no Norte de Minas Gerais.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um caminhão passava por manutenção e o trânsito estava em sistema 'pare e siga' em uma das pistas. A vítima, que dirigia uma carreta, não conseguiu frear e acabou colidindo com os outros veículos que estavam enfileirados. O condutor ficou preso às ferragens e morreu no local. Os demais envolvidos tiveram apenas ferimentos leves.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que o acidente envolveu um caminhão, um caminhão-tanque e três carretas, próximo ao km 240 da rodovia. Os veículos, que carregavam betoneiras, canos e material diverso, seguiam de Minas em sentido à Bahia.

Além do Samu e do Corpo de Bombeiros, foram acionadas a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil de Taiobeiras.

A corporação afirmou que o engavetamento provocou a interdição da via em ambos os sentidos, sem previsão de liberação. Os militares ainda estão no local, onde o contato é difícil, em razão da falta de sinal de rádio e telefone pela rodovia.

*Aguarde mais informações