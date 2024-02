Ambulantes credenciados que trabalharam nas ruas de Belo Horizonte durante os dias de carnaval adiaram a manifestação prevista para segunda-feira (19/2), às 9h. O protesto, motivado pelo saldo negativo de parcela dos trabalhadores e pela falta de fiscalização do credenciamento, foi cancelado após o agendamento de uma reunião com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) no mesmo dia, a partir das 11h.

Uma das credenciadas, Tabata Mendes Oliveira, conta que foi formada uma comissão de seis ambulantes, que estarão presentes no encontro com a PBH. O grupo fez uma lista de reivindicações para que, no próximo ano, haja melhorias para os credenciados. "Esperamos que a prefeitura nos dê algum respaldo financeiro e, principalmente, que ano que vem seja reduzido o número de credenciados."

Segundo a vendedora, o supervisionamento neste ano foi nulo, o que aumentou a concorrência e prejudicou muitas pessoas que esperavam adquirir uma renda extra e um lucro efetivo.



Além disso, a comissão também deseja reivindicar o tempo de vendas. "Esperamos poder vender até mais tarde. Esse ano, às 19 horas a polícia estava expulsando a gente das ruas, usando até spray de pimenta, tomando mercadoria e multando", relembra.

Em nota, a prefeitura informou que irá se reunir com as associações de ambulantes para conversar sobre o tema e estudar soluções para a próxima edição da folia.