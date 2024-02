A Prefeitura de Montes Claros (414, 24 mil habitantes), decretou situação de emergência em decorrência do aumento dos casos de dengue, chikungunya e zika na cidade. O decreto, publicado nesta sexta-feira (16/02), tem validade de 120 dias.



De acordo com a publicação, assinada pelo prefeito Humberto Souto (Cidadania), foi decretada situação de emergência considerando “um cenário alarmante para a ocorrência de dengue, chikungunya e zika vírus, em virtude do crescimento exponencial no número de casos de notificações”.



Também foi levado em consideração o aumento da infestação do mosquito transmissor, medido por intermédio do Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti - LIRAa na cidade, que alcançou 8,3 nos domicílios, classificando o município em situação de alto risco para transmissão de arboviroses, bem acima do índice tolerável, que é de 3,9, conforme os parâmetros do Ministério da Saúde.



A secretária municipal de Saúde de Montes Claros, Dulce Pimenta, informa que o decreto visa também agilizar o atendimento dos casos de dengue e intensificar as ações de limpeza e de combate ao vetor da doença.



Segundo ela, neste início de ano, já foram notificados 2.869 casos de arboviroses em Montes Claros, a grande maioria, por dengue.

Dulce Pimenta salienta que a Municipalidade adota medidas que visam conscientizar os moradores sobre a necessidade de eliminação dos focos do Aedes aegypti. No levantamento pela prefeitura, mais de 90% dos focos do mosquito foram encontrados e dentro das casas. Destes, 84% são de fácil remoção (recipientes de água de animais, plantas, coletor de água atrás das geladeiras), destacou.



“Além disso, intensificamos as ações dos agentes de endemias, que estão vistoriando as casas. Onde é encontrado foco do mosquito é feito eliminação mecânica deste foco quando é possível ou feito tratamento com produtos indicados”, afirma a secretária municipal de Saúde.



Ela informa que o atendimento aos casos de dengue foi reforçado com abertura de 25 leitos exclusivos para pacientes com a doença no Hospital Municipal Alpheu de Quadros. Também foi ampliado o número de médicos plantonistas nas unidades básicas de saúde, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Chiquinho Guimarães e no próprio Hospital Alpheu de Quadros.