Material apreendido com o trio de empresários

Três empresários, de 27, 32 e 40 anos, que concorriam a uma licitação promovida pela prefeitura de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, foram indiciados após uma investigação da Polícia Civil apontar um esquema de fraude no pregão.

O certame foi feito em outubro do ano passado e tinha como objetivo a compra de itens mobiliários para o município.

De acordo com a instituição, durante a sessão, a servidora municipal responsável pelo pregão foi comunicada por um dos concorrentes que alguns licitantes estavam combinando os preços a serem lançados. Os investigadores tiveram acesso a um áudio contendo uma conversa entre os suspeitos e foi gravado por um empresário que participava da licitação.

A polícia foi acionada após os servidores da prefeitura verificarem os indícios de fraude.

Com a sequência das investigações, outros áudios que provavam o esquema de fraude foram apreendidos. Os empresários ajustavam os preços que pretendiam oferecer, para que todos pudessem vencer a licitação em relação a um respectivo produto.

Com os suspeitos, os policiais também apreenderam uma lista de produtos que seriam comprados pelo município, com anotações manuscritas indicando qual empresa deveria vencer em relação ao item.

O trio foi indiciado pelo crime de tentativa de frustração do caráter competitivo de licitação. Caso condenados, a pena pode chegar a oito anos de prisão.