Dois homens tentaram fugir da Polícia Militar durante uma perseguição, mas acabaram presos ao baterem em um carro, na noite dessa quinta-feira (15/2), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Uma câmera de segurança captou o momento da batida. Os militares descobriram que os suspeitos estavam com drogas.



A PM fazia patrulhamento na Avenida Getúlio Vargas, na Zona Oeste da cidade, quando tentaram abordar uma moto sem placa com dois homens. O condutor, contudo, não obedeceu à ordem de parada e acelerou.

Com o início da perseguição, que durou alguns minutos, os policiais fizeram um cerco pela região. O motociclista e o carona só pararam quando, no Bairro Chácaras Tubalina, baterem um carro no cruzamento das ruas Joaquim Leal de Camargo e Márcio Ribeiro da Silva.





Os fugitivos ficaram feridos e foram levados ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O carro em que bateram teve avarias na lateral, principalmente.



Em uma pochete e na roupa do garupa, os policiais encontraram porções de cocaína e de maconha e R$ 52 em dinheiro. Ainda foi constatado que a moto havia sido furtada no dia 6 de dezembro do ano passado.

Os policiais ainda fizeram buscas nos endereços de um dos suspeitos e num deles encontrou mais drogas, incluindo crack.



O motociclista, de 25 anos, e o garupa, de 29 anos, foram presos por tráfico de drogas e receptação. Além disso, o condutor também vai responder por desobediência e direção perigosa.



Os presos ficaram sob escolta policial no Pronto Socorro do HC-UFU para atendimento médico.