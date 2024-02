Uma mulher de 21 anos foi morta de forma acidental pelo próprio marido em Viçosa, na Zona da Mata mineira. Segundo o boletim de ocorrência, que o jornal Estado de Minas teve acesso, o marido da vítima, também com 21 anos, estava em casa e limpava uma arma, que tinha porte.



No entanto, enquanto manuseava a garrucha, um disparo foi efetuado. O tiro acertou o peito da esposa. Segundo a polícia, o homem entrou em desespero e começou a pedir ajuda dos vizinhos para socorrer a companheira.



O Samu foi acionado e levou a vítima até o Hospital São Sebastião, mas, ao chegar no local, a mulher estava morta.



Os policiais militares encontraram a arma usada no crime e ouviram relatos de vizinhos que batiam com as informações passadas pelo marido da vítima. Ele foi preso e levado para a Delegacia.