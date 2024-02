Bloco Beiço do Wando agitou o bairro Funcionários: Mesmo com muitas opções de ambulantes, foliões reclamam dos preços dos produtos em geral

A capital mineira se despede dos dias de folia de 2024, e, para uma parcela dos quase 21 mil ambulantes credenciados, o saldo da festa foi negativo. Para quem trabalhou na rua durante os dias de carnaval, um dos principais problemas foi a falta de fiscalização do credenciamento por parte da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o que aumentou a concorrência e deixou no prejuízo muita gente que tinha expectativa de garantir uma renda extra e um lucro efetivo.

Lucas Davidson Ferreira Rosa é um dos comerciantes que denunciam o problema que encontrou no carnaval deste ano. O recepcionista que trabalha há seis anos como o ambulante afirma que este foi o pior deles. “Não vi hora alguma a prefeitura cobrando credencial de ninguém. Faltou muita fiscalização.”, afirma.

O ambulante trabalhou todos os dias, principalmente nas regiões próximas às avenidas Brasil e Afonso Pena e no Bairro Floresta, Centro-Sul da capital. De acordo com ele, os principais problemas gerados pela falta de inspeção foram o aumento do número de pessoas vendendo bebidas, além de pessoas comercializando itens proibidos. “Tinha gente vendendo ilegalmente qualquer tipo de bebida, até mesmo garrafas de vidro, bebidas servidas em copo; vi também gente vendendo churrasquinho no meio da multidão em tempo de (causar) um acidente”, completa.

Além dele, a vendedora Tabata Mendes Oliveira saiu no prejuízo. “Tinha mais ambulantes que folião. Isso prejudicou muito nossas vendas. Teve muita gente que não conseguiu nem tirar o dinheiro que investiu”, conta. Ela afirma que a liberação da venda de bebida para bares e comércios também foi um dos fatores que diminuiu o número de vendas. “Isso atrapalhou muito a gente porque eles estavam vendendo a preço de custo na loja deles enquanto a gente estava carregando carrinho pesado para cima e para baixo e comprando gelo, que estava absurdo de caro”, pontua. Tabata trabalhou principalmente na região da Savassi e no Mineirão.

Uma das comerciantes que não conseguiu recuperar o dinheiro investido foi Patricia Teodoro Batista, que trabalhou como ambulante pela primeira vez durante todos os dias de carnaval neste ano. “Deixou muito a desejar, eu não tinha visto nenhuma fiscalização até ontem (terça-feira), só aí me cobraram, e eu vi cobrar de outros vendedores também a credencial e verificar o que era vendido. Mas, nos outros dias, nada”, conta.

De acordo com ela, o maior problema foi a venda de produtos que não eram permitidos. “Era muita gente bebida fracionada ou em garrafa de vidro, como é o caso do ‘copão’ de whisky. Além de ser algo que tem muita procura, os vendedores não autorizados vendiam muito mais barato, e aí a concorrência ficava desleal. Eles fiscalizam minha caixa, e não tinha nada disso, mas saí no prejuízo. Para mim tem que ser ‘certo com certo’, se eles (prefeitura) pediram para seguir as regras, por que ela mesma não seguiu (a regra)?”, afirma.

Patrícia conta que não teve retorno do que investiu para trabalhar como ambulante e saiu no prejuízo. Além da falta de fiscalização, ela ainda relata que os vendedores foram destratados, principalmente na hora da dispersão dos blocos. “Estão todos revoltados, muita gente investiu e voltou para casa com mais da metade da mercadoria. Chegava 18h, e já vinham fechando nossas caixas, nos expulsando e tratando a gente muito mal. Poderia ter sido excelente, mas foi uma péssima primeira experiência.”, finaliza.

O que diz a prefeitura?

Por meio de nota, a PBH afirmou que, ao fim do período oficial do Carnaval de 2024, que se encerra neste domingo (18/2), será feita uma reunião para conversar sobre o tema. “A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte irá se reunir com as associações de ambulantes para conversar sobre o tema e estudar soluções para a próxima edição da folia”, afirma o texto.

Sobre os problemas relatados no momento da dispersão, o comando da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH), informa que “todos os integrantes da corporação são treinados e orientados a atuar com cordialidade e no cumprimento da lei em todas as situações. Eventuais queixas ou questionamentos podem ser feitos junto à Corregedoria ou à Ouvidoria da Guarda Municipal, pelos canais disponibilizados aos cidadãos no portal da prefeitura".



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata