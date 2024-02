Quando Come se Lambuza é um dos blocos patrocinados pela Cemig no Carnaval da Liberdade

Em clima de despedida do Carnaval, o Sistema Fecomércio MG traz o Bloco do Comércio, sob o comando do famoso grupo baiano É o Tchan!. Com um trio elétrico, a festa acontece no domingo (18/2), a partir das 13h, com encerramento às 17h30. O desfile começa na Avenida Santos Dumont e segue em direção à Praça Sete de Setembro, no Centro de BH.

Além da dupla Beto Jamaica e Compadre Washington, o bloco Tchanzinho Zona Norte também sobe ao trio para uma parceria com o grupo. A abertura fica por conta do bloco Quando Come se Lambuza e do Batuca Sesc, que promove a formação de jovens ritmistas para a cena carnavalesca da capital mineira.

Entre as atrações do Bloco do Comércio também estão as animadoras culturais Efigênia Maria e Bella La Pierre.

O presidente do Sistema Fecomércio de Minas, Nadim Donato, chamou os foliões para a festa por meio de um vídeo no Instagram da instituição: “Convidamos vocês, suas famílias, todos que puderem participar, serão muito bem-vindos”, disse. Ele prometeu “fechar com chave de ouro o Carnaval de Belo Horizonte”.

Nadim também lembrou da atuação dos ambulantes credenciados para trabalhar durante a folia e disse que nesta quarta-feira de cinzas (14/2), o comércio de BH volta a funcionar normalmente. “Na quarta-feira de cinzas estaremos com todo nosso comércio aberto para continuar a fazer um trabalho com todo funcionamento normal de Belo Horizonte”, anunciou o presidente.