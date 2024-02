Muitas pessoas acordaram cedo para participar das missas no Santuário Arquidiocesano São José, no Centro de BH

O tradicional rito de imposição das cinzas, nas igrejas católicas de todo o mundo, dá início, nesta quarta-feira (14/2), ao período da quaresma, que se prolongará até a semana santa. Em Belo Horizonte, muita gente acordou cedo para participar das missas, como ocorreu no Santuário Arquidiocesano São José, no Centro. “É tempo de reflexão, de fortalecimento de nossa prática católica, de necessidade de trazermos a liturgia para a vida diária, com mais fraternidade”, disse o servidor público Clayton Cássio Silva, morador do Centro da capital.

Também na missa das 10h, celebrada pelo padre redentorista José do Carmo Zambon, o advogado e professor Luís Hernandes Matos Leite, residente no Centro de BH, esperou o momento de receber a marca das cinzas na cabeça. “A imposição das cinzas reconhece a mortalidade humana e indica a necessidade de mudança de vida”, afirmou.

Na noite desta quarta-feira de cinzas, às 19h30, o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai presidir a missa e abrir a Campanha da Fraternidade (CF) 2024, na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital. Neste ano, o tema da CF é “Fraternidade e amizade social”, e o lema, “Vós sois todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8).

Segundo o arcebispo dom Walmor, as cinzas simbolizam o reconhecimento da fragilidade humana Jair Amaral/EM/DA Press

SIGNIFICADO

Segundo dom Walmor, as cinzas simbolizam o reconhecimento da fragilidade humana, dos pecados, sendo, portanto, um convite à conversão, à mudança de vida, com três exercícios interligados: jejum, caridade e oração. “As cinzas representam a fragilidade e a pequenez do ser humano. Somos todos chamados a reconhecer que somos pó e ao pó retornaremos, como diz a Palavra de Deus”.

Dom Walmor explica que a CF-2024, a exemplo de outros temas propostos em décadas (enfrentamento da fome, promoção da educação e outros), tem como objetivo a solidariedade. “É uma oportunidade para, qualificadamente, vivermos a quaresma, com a convocação para testemunhar a fé cristã em nova vida em sociedade. Unidos, os cristãos, a partir de suas comunidades de fé, são capazes de projetar luzes sobre situações desafiadoras”.

Conforme o arcebispo, os gestos de solidariedade, no contexto da sociedade, “devem se transformar em políticas públicas para garantir igualdade não apenas pela caridade, mas pela organização social”.

Missa de Cinzas, celebrada pelo padre Zambon Jair Amaral/EM/DA Press

SERVIÇO

Também haverá missa no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com imposição das cinzas às 9h, 11h e 15h. Veja aqui a programação completa das celebrações da quarta-feira, nas comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte.