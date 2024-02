O Carnaval de Belo Horizonte está acabando e, durante os dias de festa, a capital mineira recebeu milhares de foliões, que movimentaram o comércio local. Mas nem tudo é festa. De acordo com o médico Estevão Urbano, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia (SMI) e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), as aglomerações podem desencadear um aumento nos casos de COVID-19 e dengue.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa que as nove Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da capital estarão em funcionamento nesta quarta-feira de Cinzas (14), com assistência 24 horas para garantir o cuidado dos foliões e da população de BH com suspeita de dengue. Todos os 152 centros de saúde de BH estarão abertos a partir das 13h desta quarta-feira com fechamento entre 18h30 e 19h, dependendo do posto.

O Ministério da Saúde havia informado que Belo Horizonte e outras 21 cidades de Minas receberiam as primeiras doses da vacina para imunizar a população a partir de fevereiro. Mas a PBH afirma que segue o Plano Nacional de Imunização e, no momento, o município aguarda recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde sobre o repasse de doses da vacina contra a dengue.

No que se refere à vacinação contra a COVID, ela segue sendo realizada normalmente na capital mineira. Assim, para a população que quer se vacinar, basta ir aos 152 centros de saúde e levar documento com foto e cartão de vacina.

Casos em Minas

Na segunda-feira (12), o Brasil atingiu 512 mil casos de dengue em 2024, segundo os dados atualizados pelo Ministério da Saúde. Os números incluem o volume de casos confirmados e aqueles que ainda estão em investigação, em todos os estados, de janeiro até 12 de fevereiro.

Foram confirmadas 75 mortes. Outras 340 estão em investigação. Os casos de dengue são quase quatro vezes mais do que os registrados no mesmo período de 2023. À época, foram 128,8 mil notificações. Minas Gerais é a unidade da federação com mais casos, 171.769 ocorrências.