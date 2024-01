Brasil registrou explosão no número de casos de dengue nas duas primeiras semanas do ano: 55.859 casos prováveis e seis mortes, segundo Ministério da Saúde

Devido ao aumento do número de casos de dengue em Minas Gerais e em todo país, o Ministério da Saúde divulgou, nesta quinta-feira (25/1), quais municípios vão receber a dose da vacina contra a doença. No estado mineiro foram escolhidas Belo Horizonte e mais 21 cidades (lista no final da matéria).





Os municípios mineiros contemplados concentram-se, em sua a maioria, na Grande BH e na região do Vale do Rio Doce. De acordo com o Ministério da Saúde, a escolha das regiões atendem a três critérios: são formadas por municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024, e com maior predominância do sorotipo DENV-2, que é um dos quatro sorotipos de vírus da dengue.



Com isso, Minas e 17 estados têm municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação a partir de 2024. Ao todo, a vacina contra a dengue será aplicada em 521 cidades brasileiras a partir de fevereiro. Minas é o quinto estado com mais municípios beneficiados. Goiás lidera com 134.

Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023, depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa.



O esquema vacinal será composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina.





O processo foi organizado pelo Conass e Conasems (órgãos representantes das Secretarias de Saúde dos estados e municípios) seguindo as recomendações da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Leia também: Minas Gerais decretará estado de emergência de saúde por causa da dengue



Números de casos em Minas



Em Belo Horizonte já foram confirmados 157 casos de dengue em janeiro de 2024, mas sem nenhuma morte. Segundo dados da prefeitura de Belo Horizonte (PBH), no ano passado a capital mineira chegou a registrar 12.884 casos de dengue e outros 38.551 investigados e descartados.



Em 2024, a primeira morte por dengue em Minas aconteceu em 22 de janeiro. Segundo Boletim Epidemiológico de Monitoramento, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a vítima seria de Monte Belo, no Sul do estado.



Segundo o secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, até o momento o estado contabiliza 32.316 casos prováveis e 11.490 confirmados, além de 14 mortes em investigação e um óbito confirmado. Em 2023, foram registrados 327.238 casos e 204 óbitos de janeiro a dezembro.



Serão quantas doses?



A primeira remessa, com cerca de 757 mil doses, chegou ao Brasil no último sábado (20). O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro.



Além dessas, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024: 5,2 milhões de doses. De acordo com a empresa, a previsão é que sejam entregues ao longo do ano, até dezembro. Para 2025, a pasta já contratou 9 milhões de doses.



O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue em dezembro de 2023. A inclusão foi analisada de forma célere pela Conitec (Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias no SUS), que recomendou a incorporação.



Lista dos 22 municípios mineiros



Coronel Fabriciano

Timóteo

Pingo-d'Água

Antônio Dias

Marliéria

Santa Maria de Itabira

Jaguaraçu

Dionísio

Córrego Novo

Belo Horizonte

Ribeirão das Neves

Sabará

Santa Luzia

Nova Lima

Caeté

Rio Acima

Jaboticatubas

Raposos

Belo Vale

Moeda

Nova União

Taquaraçu de Minas