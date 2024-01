Minas Gerais registrou a primeira morte por dengue em 2024. Segundo Boletim Epidemiológico de Monitoramento, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta segunda-feira (22/1), a vítima seria de Monte Belo, no Sul do estado.

O documento aponta ainda que Minas tem 11.490 casos confirmados para a doença e outros 32.316 prováveis. Além disso, há ainda 14 mortes em investigação.

O boletim registra também casos de chikungunya e zika, já que o mosquito transmissor - Aedes aegypti - é o mesmo da dengue.

Em relação à chikungunya são 3.067 casos confirmados e 4.353 prováveis. O documento também aponta uma morte confirmada e duas em investigação. A vítima seria de Sete Lagoas, na Região Central de Minas.

Porém, mais cedo, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou uma nota esclarecendo que: “Diferentemente do que foi divulgado no Boletim Epidemiológico das Arboviroses do dia 15/1/2024, o óbito por chikungunya no município de Sete Lagoas ainda está em investigação e não foi confirmado. Os óbitos com suspeita de arboviroses têm 60 dias, a partir da data de notificação, para serem investigados e encerrados, podendo a conclusão ser alterada neste período.”

Quanto à zika, até o momento não há nenhum caso confirmado e dois prováveis.