O avanço da dengue em Belo Horizonte força a prefeitura a abrir seus Centros de Saúde no fim de semana. Cinco unidades vão funcionar neste sábado (27/1) e domingo (28/1), das 7h às 19h, para atender, preferencialmente, crianças e adultos com sintomas da doença.

As unidades Carlos Renato Dias (Barreiro), Vera Cruz (Leste), Aarão Reis (Norte), Betânia (Oeste) e Rio Branco (Venda Nova) estarão abertas durante o dia. Os locais, segundo o Executivo municipal, estão preparados para atender os casos suspeitos de dengue e outras arboviroses.

A chegada da época quente e chuvosa liga o alerta para o risco de um crescimento do número de vítimas da doença no estado. Em BH, as notificações de casos suspeitos da doença em 2024 aumentaram cerca de 580%, passando de 279 registros até 20 de janeiro de 2023 para 1.900 notificações no mesmo período deste ano.

O crescimento foi observado também no número de internações pela doença, que aumentou em 2023 mais de sete vezes, passando de 54 em 2022, para 382. A tendência é observada em todo o estado. O último boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nessa segunda-feira (22/1), confirmou a primeira morte por dengue em 2024 no estado.

Confira o endereço dos postos de saúde abertos no fim de semana:



Barreiro

Centro de Saúde Carlos Renato Dias: Rua José Gonçalves, 375 - Barreiro.



Leste

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Padre Léo Verheyen, 36 (Antiga Praça Pedro Lessa) - Vera Cruz.



Norte

Centro de Saúde Aarão Reis: Rua Waldomiro Lobo, 177 - Aarão Reis.



Oeste

Centro de Saúde Betânia: Rua Canoas, 678 - Betânia.



Venda Nova

Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120 - Rio Branco.