Com a previsão de mais chuvas, a Defesa Civil de Belo Horizonte atualizou, na manhã desta quinta-feira (25/1), as regionais que estão em alerta de risco geológico. A regional Norte entrou no radar e, com isso, toda cidade está sob alerta de deslizamento e de desmoronamento por causa da chuva dos últimos dias.

Depois da chuva que atingiu BH na noite dessa terça-feira (23/01), a Defesa Civil colocou as regionais Pampulha, Oeste, Centro Sul e Leste sob alerta de risco geológico forte. Agora, a regional Norte completa a lista de áreas sob risco classificado como moderado, ao lado de Venda Nova, Barreiro, Noroeste e Nordeste.

O aviso é válido até sexta-feira (26/01). O solo encharcado devido às chuvas ininterruptas oferece perigo nas áreas de risco geológico. Nesse período, que pode favorecer a possibilidade de deslizamentos de terra, a população deve redobrar o cuidado em áreas de encostas.

A recomendação do órgão é de que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Chuvas continuam em BH

A capital amanheceu com muita chuva. As regionais Oeste, Centro-Sul, Leste, Venda Nova e Pampulha já registram fortes temporais nesta manhã. Faltando menos de uma semana para o fim do mês, três regionais de BH (Barreiro, Centro-Sul e Pampulha) ultrapassaram o volume de chuva esperado para janeiro, que é de 330,9 mm.

Apesar do alerta de um volume de chuvas superior ao do temporal de terça, que arrastou carros, deixou pessoas ilhadas e invadiu residências, a noite dessa quarta-feira (24/1) foi mais tranquila e a previsão não se concretizou. Houve registro de chuva forte durante a noite, porém sem grandes ocorrências.

O acumulado de precipitações não alcançou 10% na média do mês, ao contrário da noite de terça, quando o volume chegou a quase 30% em apenas três horas. A Defesa Civil, no entanto, mantém o monitoramento 24h das condições climáticas e ainda existe indicativo de chuvas para os próximos dias.





Atente-se aos sinais de deslizamento e desabamento:



- Trinca nas paredes;

- Água empoçando no quintal;

- Portas e janelas emperrando;

- Rachaduras no solo;

- Água minando da base do barranco;

- Inclinação de poste ou árvores;

- Muros e paredes estufados;

- Estalos.