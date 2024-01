Chuva extremamente forte atingiu todas as regiões de Belo Horizonte. Houve desabamentos, alagamentos e quedas de árvores. Algumas pessoas ficaram ilhadas em suas casas

Faltando menos de uma semana para o fim do mês, três regionais de Belo Horizonte ultrapassaram o volume de chuva esperado para janeiro. A média climatológica histórica para os meses de janeiro na capital é de 330,9 mm, conforme a Defesa Civil da capital.

As regionais Barreiro, Centro-Sul e Pampulha registraram, respectivamente, 120%, 119,5% e 116,7%, de toda chuva esperada para janeiro, até esta quinta-feira (25/1). Faltando uma semana para terminar o mês, as três regionais já registram o quarto janeiro mais chuvoso desde 2014.

Enquanto isso, a Noroeste e Oeste também estão próximas de alcançar a média do mês nos próximos dias. Até esta quinta-feira, foram registrados volumes de 304 e 281,4 milímetros, respectivamente, em cada região. Os números ultrapassam os 80% da média.

A Região Norte foi a região que menos registrou volume de chuva neste mês, foram 186,2 mm até às 5h de hoje. Apesar disso, o acumulado já ultrapassa mais da metade prevista para janeiro, com 56,3% do volume esperado.

Chuvas continuam em BH

Apesar do alerta de um volume de chuvas superior ao do temporal da noite dessa terça-feira (23/1), que arrastou carros, deixou pessoas ilhadas e invadiu residências, a previsão não se concretizou. Houve registro de chuva forte durante a noite, porém sem grandes ocorrências.

Ao contrário da noite dessa terça, quando o volume de chuva chegou a quase 30% do esperado para o mês, em apenas três horas, o acumulado de precipitações não alcançou 10% na noite de ontem. A Região da Pampulha, uma das mais afetadas pelo temporal, teve apenas 7,6 milímetros de chuva, o que equivale a 2,3% da média climatológica.

A Defesa Civil de BH afirma, no entanto, que o monitoramento das condições climáticas segue e ainda existe indicativo de chuvas para os próximos dias. A capital continua em alerta para risco geológico até sexta-feira (26/1). Apenas a regional Norte não entrou no aviso do órgão.

O solo encharcado devido às chuvas ininterruptas oferece perigo nas áreas de risco geológico. A Defesa Civil recomenda que as pessoas observem manifestações do solo como inclinações, trincas, abaulamentos e rachaduras de terrenos e paredes.

Caso algum dos sinais seja constatado, a orientação é que as pessoas saiam do local e liguem para a Defesa Civil – pelo 199 – ou para o Corpo de Bombeiros – pelo 193.