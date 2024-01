Minas Gerais contabiliza nesta quarta-feira (24/1) 39 pontos de bloqueios parciais em decorrência do período chuvoso, segundo dados de um mapa interativo de interdições mantido pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) no estado. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) também estão envolvidos na atualização da ferramenta. Veja lista de rodovias no fim da matéria.



“Nossa intenção é difundir para a população a existência do mapa de interdições. Por lá, os condutores tomam conhecimento das áreas exatas onde há riscos e, com isso, podem se antecipar e planejar percursos com rotas alternativas mais seguras”, explica à reportagem o capitão Fernando Armani, assessor de comunicação organizacional da Polícia Militar Rodoviária em Minas.



Segundo o mapa, há apenas um bloqueio total na MG-430, na altura do KM 10, nas proximidades de Igaratinga, onde ocorreu a queda de uma ponte sobre o rio. Porém, conforme Armani, a interdição não é recente e ocorreu “há alguns meses”. Os pontos bloqueados parcialmente, vale dizer, são referentes ao período chuvoso e não somente em decorrência das chuvas que caíram no estado nos últimos dias.



Intuitiva, a ferramenta disponibiliza na lateral esquerda a lista de bloqueios parciais e totais, bem como a localização. Ao clicar sobre cada rodovia listada, o sistema exibe a causa da interdição. No mapa ao lado, o motorista ainda consegue se orientar ao saber, por exemplo, qual é a cidade mais próxima do ponto de bloqueio. Também é possível obter as atualizações por meio do aplicativo intitulado Interdições Rodovias disponível nas lojas virtuais.



Cenário de destruição em BH



Em Belo Horizonte, as fortes chuvas ocasionaram um cenário caótico na noite dessa terça-feira (23/1). De acordo com dados da Defesa Civil de Belo Horizonte e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o acumulado de chuvas no Barreiro era de 393 mm em janeiro até as 7h desta quarta-feira (24/1).

Faltando uma semana para o fim do mês, a região já registra o quarto janeiro mais chuvoso desde 2014. A mesma colocação foi alcançada na Pampulha e na Centro-Sul, onde o acumulado é de 384,2 mm e 380 mm, respectivamente. Logo, as três regiões foram as que receberam maior volume de chuvas.



Pouco tempo após a forte chuva despencar na capital, vídeos inundaram as redes sociais mostrando a força da água, que arrastou carros, deixando-os empilhados na Rua Michel Jeha, na Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul. Já as avenidas Prudente de Morais, na mesma região, e Francisco Sá, na Região Oeste, por exemplo, transformaram-se em um “rio”. Na Região de Venda Nova, pelo menos 15 moradores ficaram ilhados na Avenida Ministro Oliveira Salazar, no Bairro Santa Mônica. Lama, muita sujeira e a queda de 61 árvores também estão entre os desdobramentos do temporal.



Em entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (24/1), o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Waldir Figueiredo, disse que o órgão não previu o volume de chuva que atingiu Belo Horizonte nessa terça. “Os modelos matemáticos não previam esse volume de chuva. Nós previmos chuvas que poderiam chegar até 40mm. O que percebemos é que os fenômenos climáticos se desenvolvem de uma maneira muito abrupta”, declarou.



