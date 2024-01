Sujeira, árvores caídas e lama. Belo Horizonte amanheceu com cenário de destruição depois da forte chuva que atingiu a capital na noite dessa terça-feira (23/01). Em apenas três horas, o volume de chuva chegou quase a 30% do esperado para o mês de janeiro.

Os danos e prejuízos ainda estão sendo contabilizados. Várias residências nas regiões Centro-Sul, Oeste, Nordeste e Pampulha ficaram sem energia elétrica por causa da tempestade. O temporal deixou ruas e avenidas alagadas, pessoas ilhadas e árvores caídas.

A fúria das águas levou pânico a várias vias de BH, como a Rua Michel Jeha, na Barragem Santa Lúcia, Região Centro-Sul, onde carros foram arrastados e terminaram empilhados pela via. Pessoas que estavam dentro de carros precisaram ser resgatadas por populares.

As avenidas Prudente de Morais, na mesma região, e Francisco Sá, na Região Oeste, se transformaram em um “rio” durante o temporal. Na região de Venda Nova, pelo menos 15 moradores ficaram ilhados na Avenida Ministro Oliveira Salazar, no bairro Santa Mônica.

Risco geológico

Depois da forte chuva que atingiu Belo Horizonte na noite dessa terça-feira (23/01), a Defesa Civil da capital colocou as regionais Venda Nova, Barreiro, Noroeste e Nordeste sob alerta de risco para desabamentos e deslizamentos de terra. O aviso é válido até sexta-feira (26/01).

O órgão recomenda que as pessoas observem manifestações do solo como inclinações, trincas, abaulamentos e rachaduras de terrenos e paredes. Caso algum dos sinais seja constatado, a orientação é que as pessoas saiam do local e liguem para a Defesa Civil – pelo 199 – ou para o Corpo de Bombeiros – pelo 193.