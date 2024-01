Desde 2011, a prestação do referido serviço é realizada por meio de credenciamento e não mais por concorrência pública

O credenciamento para prestação do serviço de transporte escolar em Belo Horizonte terá início nesta quarta-feira (24/1) e segue até 25 de fevereiro, informou a prefeitura da capital nesta terça-feira (23/1). Desde 2011, a prestação do referido serviço é realizada por meio de credenciamento e não mais por concorrência pública.



As portarias específicas das modalidades serão publicadas no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (24/1). Para participar, os interessados (pessoa física ou jurídica) devem preencher o formulário disponibilizado nessas portarias e anexar toda a documentação exigida.

Os documentos devem ser entregues no Setor de Protocolo da BHTRANS, de 9h30 às 17h, na Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900, Bairro Buritis. A análise da documentação será realizada pela Superintendência de Mobilidade do Município (SUMOB).



“Importante destacar que não serão analisados documentos apresentados fora do prazo estabelecido nas Portarias de credenciamento. Em caso de pendência de documentação, o interessado será comunicado por meio do Diário Oficial do Município e terá o prazo de até 15 dias para saná-la”, frisou a PBH.



Os inscritos aprovados na análise documental terão 90 dias para apresentar o veículo e a aprovação em inspeção veicular, a ser realizada por empresa credenciada pelo DETRAN/MG. Após esse procedimento, os interessados poderão assinar o Termo de Adesão.