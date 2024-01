O tradicional "Boi da Manta", festa pré-carnavalesca, está confirmado em Vespasiano, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O desfile dos foliões fantasiados de boi e de bonecos gigantes acontecerá nos dias 27 de janeiro, 1º e 3 de fevereiro ao som de marchinhas de carnaval, e a Defesa Social espera receber cerca de 5 mil pessoas por dia.

De acordo com a prefeitura de Vespasiano, a infraestrutura para a edição de 2024, além de banheiros por todo o espaço, conta com uma praça de alimentação, para que a Praça JK, onde é realizado o evento, possa receber a atração e o público, com mobilidade e segurança.

A programação do desfile promete muita música e diversão para os três dias de festa. Atrações como a Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes, os blocos belo-horizontinos Beiço do Wando, Chama que Vem e Chama o Síndico, a bateria Terremoto Show, a Bateria Piquinzada, e o versátil cantor John Araújo, vão embalar o grande público do início ao fim.

O evento é livre e convida toda a família a separar a fantasia, o confete e a serpentina para presenciar o tradicional desfile pré-carnavalesco.





A tradição começou como uma brincadeira entre os empregados de engenho de cana-de-açúcar, na antiga fazenda do Barreiro. Após a lida, os homens apanhavam mantas e com elas cobriam balaios virados para baixo e nas extremidades penduravam caveiras e rabos de boi.

Hoje, o Boi da Manta deixou o terreno da fazenda e tomou a Praça JK. Com o tempo, houve o acréscimo dos bonecos gigantes e caricaturas de pessoas ilustres do município, que levam alegria para o desfile pelas ruas da cidade.

Confira a programação completa:

27/01 (sábado) – a partir das 19 horas



- Desfile Boizinho, cortejo com a Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

- Bateria Terremoto Show

- Desfile Boi-da-Manta, cortejo com a Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

- Show com Beiço do Wando

01/02 (quinta-feira) – a partir das 19 horas

- Desfile Boizinho, cortejo com a Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

- Desfile Boi-da-Manta, cortejo com o Bloco Chama que Vem

- Show Bateria Piquinzada

03/02 (sábado) – a partir das 19 horas

- Desfile Boizinho, cortejo com a Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

- Show com o cantor John Araújo

- Desfile Boi-da-Manta, cortejo com a Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes

- Show com Chama o Síndico