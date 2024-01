Bombeiros conseguiram controlar as chamas na pastelaria

Uma pastelaria pegou fogo, na noite dessa segunda-feira (23), e assustou os moradores do Centro de Belo Horizonte.

Segundo informações, as chamas começaram por volta das 21h. O estabelecimento fica na rua dos Tupis.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram dois focos de incêndio diferentes e precisaram arrombar as portas para realizar o combate às chamas.

Moradores dos prédios vizinhos precisaram deixar os apartamentos por segurança e retornaram após o término dos trabalhos dos militares. Ninguém ficou ferido.

Leia também: La Putaria fecha as portas após dois anos de polêmica

As causas do incêndio ainda não foram informadas. A Defesa Civil realizou uma vistoria de risco e isolou o local preventivamente. Foi constatado diversos danos no piso, parede, rede hidráulica e elétrica. Os prédios nos arredores não foram afetados.